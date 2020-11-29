الناظور .. زوج يطعن زوجته بالسلاح الابيض وسط الشارع

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس : وجدة

أقدم شخص صباح اليوم الأحد 29 نونبر الجاري بمنطقة “تاغزوت” على مشارف مدينة أزغنغان التابعة ترابيا لإقليم الناظور، على توجيه طعنة غادرة لزوجته بواسطة السلاح الأبيض خارج المنزل وسط الشارع، مما أدى إلى إصابتها بجرح غائر على مستوى العنق.

وحسب مصادر مطلعة، المشتبه في ارتكابه للجريمة المذكورة قام بإشهار سكين من الحجم المتوسط في وجه زوجته إثر خلاف بينهما، تاركا إياها مضرجة في دمائها.

وفور علمها بالخبر، حلت مصالح الامن والوقاية المدنية، حيث نقلت الزوجة على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية، وفتح تحقيق من أجل تحديد ملابسات الحادث وحيثياته.

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