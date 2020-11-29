نقابة للتعليم تدعو لإضراب يومي 1 و2 دجنبر

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هبة بريس ـ الرباط

وجهت النقابة الوطنية للتعليم(ك.د.ش) نداء للشغيلة التعليمية لخوض إضراب وطني يومي 1 و 2 دجنبر 2020 مصحوبا بمظاهرات، احتجاجا على إقفال باب الحوار و انفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير القطاع وتغييب النقابات وإصدار سيل من المذكرات والمراسلات التراجعية، والتنصل من الالتزامات والتلكؤ والتماطل في إخراج المراسيم وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.

وتسجل النقابة إلى أن اتخاذ هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي أيضا استنكارا لاعتماد “المقاربة الأمنية بقمع ومنع الاحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية في استغلال سافر لقانون الطوارئ الصحية للإجهاز على حق التعبير والتظاهر السلمي، وسعي الدولة الحثيث لتفكيك المدرسة العمومية وسلعنة التربية وخوصصة التعليم”.

كما شجبت الإمعان في تنزيل مخطط التعاقد المشؤوم بتمديد التشغيل بهذه الصيغة الهشة إلى هيئة الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، والهجوم المتواصل على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، وتأجيل تسوية الترقيات المستحقة في الدرجة والرتبة، والاستمرار في تحميل الموظفين تبعات إفساد الصندوق المغربي للتقاعد..

وتطالب النقابة بفتح باب الحوار القطاعي ومأسسته، وإخراج المراسيم المتوافق حولها والاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، وانصاف ضحايا الحركة الانتقالية، والكف عن الاقتطاعات اللاقانونية عن أيام الإضراب واسترجاع كل المبالغ المقرصنة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

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