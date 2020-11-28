مركز قضائي يرى النور قريبا في بئر كندوز

هبة بريس-

سيتم، قريبا، تشييد مركز قضائي في بئر كندوز، بكلفة مالية تقدر بـ 7 ملايين درهم.

ويندرج إنجاز هذا المركز في سياق الجهود الرامية إلى تقريب المرفق العدلي من المتقاضين، وتقديم خدمات ذات جودة، وتحسين ظروف عمل الأطر القضائية.

ويتكون هذا المرفق القضائي للقرب، الممتد على مساحة 8000 متر مربع، من طابقين يشملان، على الخصوص، قاعتين للجلسات (100 متر مربع لكل قاعة)، وفضاء للاعتقال، وفضاء للأرشيف، ومكاتب للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين.

وسيتم تجهيز المركز القضائي بمكتبة، وقاعة للتكوين والاجتماعات، وقاعة للصلاة، ومقصف، بالإضافة إلى أربع مساكن وظيفية لفائدة مسؤولين قضائيين.

وفي تصريح للصحافة، أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الذي قام اليوم بزيارة تفقدية للبقعة الأرضية المخصصة لبناء هذا المركز القضائي، أن المشروع يندرج في إطار برنامج الوزارة الذي يهدف إلى تعزيز وتأهيل البنية التحتية لمرفق العدالة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كما يعد خطوة أساسية في مجال تقريب العدالة من ساكنة هذه الأقاليم.

وأضاف أن هذا المرفق العدلي سيقدم خدماته في البداية كمركز للقاضي المقيم في بئر كندوز، لكنه سيتوفر على معايير ومواصفات تمكنه من الاضطلاع بمهام محكمة ابتدائية، كما سيتوفر على مكاتب أمامية تستقبل مرتفقين من غير المتقاضين.

وأشار الوزير إلى أن هذا المرفق العدلي سيقدم خدماته القضائية لساكنة الجماعات الخمس التابعة لإقليم أوسرد، مما سيعفيها من تحمل مشاق السفر إلى مدينة الداخلة من أجل التقاضي.

وبهذه المناسبة، قام السيد بنعبد القادر، رفقة عامل الإقليم عبد الرحمان الجوهري والعديد من الشخصيات القضائية والسلطات المحلية، بزيارة للمقر المؤقت للقاضي المقيم في بئر كندوز، وميناء لمهيريز، وكذا الشطر الأول من المنطقة الصناعية المسيرة بالقرب من قرية الصيد لمهيريز.

وكان السيد بنعبد القادر قام، أمس الجمعة، بزيارة لورش بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بالداخلة، اطلع خلالها على تقدم أشغال هذا المرفق التابعة للدائرة القضائية بالعيون.

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