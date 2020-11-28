ارتفاع الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بـ51 في المئة بميناء آسفي

و م ع

بلغت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على صعيد ميناء آسفي 47 ألفا و903 طنا خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 51 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (31 ألفا و807 طنا).

وأوضح تقرير للمكتب الوطني للصيد البحري أن القيمة السوقية لهذه المنتوجات ارتفعت أيضا، بنسبة 9 في المئة لتستقر عند 221,007 مليون درهم متم شتنبر الماضي، مقابل 202,529 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وسجل المصدر ذاته ارتفاعا بنسبة 55 في المئة في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بين يناير وشتنبر 2020 بميناء آسفي لتصل إلى 44 ألفا و910 طنا (124,396 مليون درهم)، مقابل 29 ألف و34 طنا (93,070 مليون درهم) خلال نفس الفترة من 2019.

بالمقابل، أشار التقرير إلى نمو بنسبة 17 في المئة إلى 1136 طنا (38,476 مليون درهم) في الكميات المصطادة من الأسماك البيضاء خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، على صعيد البنية المينائية لحاضرة المحيط.

كما ارتفعت الكميات المفرغة من الرخويات بنسبة 10 في المئة إلى 1061 طنا، فيما بلغت الكميات المفرغة من القشريات والطحالب البحرية على التوالي، 53 طنا (ناقص 41 في المئة) و743 طنا (0 في المئة).

وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المصطادة والمفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي، ما مجموعه 905 آلاف و171 طنا، مسجلة تراجعا بنسبة 4 في المئة.

وحسب المكتب الوطني للصيد البحري، فإن القيمة السوقية لمنتوجات الصيد البحري والتقليدي المصطادة والمفرغة خلال الفترة المذكورة، قد انخفضت بنسبة 9 بالمائة لتستقر عند 5.26 مليار درهم.

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