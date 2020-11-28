مُتسللا بين “شرذمة” انفصاليين.. اللّيلي يُغادر جُحره لتوثيق اعتداء على مغربية بباريس
هبة بريس- الرباط
بعد أنه جرْه حقده الى الحتوف وعافته الحروف ، وبعد تقديمه لبراءات اختراع في فبركة وحبك الاكاذيب عقب طرد مرتزقة البوليساريو من معبر الكركرات، خرج راضي الليلي من جحره الذي أُنعم عليه به نظير خيانته للوطن، متسللا بين شرذمة الانفصاليين في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية، متلذّذا بتوثيق واقعة اعتداء على سيدة من أصول مغربية.
الليلي الذي خان وطنه ودينه، وباع عرضه، بدا سعيدا وهو يُحرّض حفنة مرتزقة بساعة الجمهورية بفرنسا على تعنيف سيدة مغربية كانت تحمل علم المملكة اثناء مشاركتها في مسيرة حاشدة نظمها أفراد الجالية المغربية ، اليوم السبت ، بالعاصمة الفرنسية ، ما أسفر عن إصابة المواطنة المغربية بجروح متفاوتة.
الوقفة التي نُظمت من طرف مجموعة من الفعاليات الجمعوية لمغاربة فرنسا، حاول خلالها موالون للجبهة الانفصالية اقتحام المسيرة ومنع بعض المتظاهرين من حمل العلم الوطني، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مئات من أفراد الجالية المغربية يتظاهرون في ساحة الجمهورية بباريس، حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس.
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3 تعليقات
خائن
متى أثبتت التحريات ان له تحريض او مشاركة او مساهمة فى الاعتداء بالمواطنة المغربية لها الحق فى متابعة الخاءن لوطنه.
الخائن الليلي هو حصل على حق اللجوء في فرنسا بالتزوير كباقي عناصر البوليزاريو هناك بمساعدة وحد الخائن رجل اعمال موريطاني ويعمل ايضا كا مستشار لعمدة مدينة “مانت لاجولي” ضواحي باريس وهو موالي للانفصاليين وبمساندة اللوبي الجزائري وللي عندهم نفوذ قوي في فرنسا ولهذا يجب على المغاربة هناك ان يتحركو بعقلانية من اجل فضح هؤلاء للادارة الفرنسية المعنية حتى يتم فتح تحقيق وفضح ما يفعلونه الانفصاليون واعوانهم من خروقات للقانون………..