مُتسللا بين “شرذمة” انفصاليين.. اللّيلي يُغادر جُحره لتوثيق اعتداء على مغربية بباريس

منذ 16 ساعة
3

هبة بريس- الرباط

بعد أنه جرْه حقده الى الحتوف وعافته الحروف ، وبعد تقديمه لبراءات اختراع في فبركة وحبك الاكاذيب عقب طرد مرتزقة البوليساريو من معبر الكركرات، خرج راضي الليلي من جحره الذي أُنعم عليه به نظير خيانته للوطن، متسللا بين شرذمة الانفصاليين في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية، متلذّذا بتوثيق واقعة اعتداء على سيدة من أصول مغربية.
الليلي الذي خان وطنه ودينه، وباع عرضه، بدا سعيدا وهو يُحرّض حفنة مرتزقة بساعة الجمهورية بفرنسا على تعنيف سيدة مغربية كانت تحمل علم المملكة اثناء مشاركتها في مسيرة حاشدة نظمها أفراد الجالية المغربية ، اليوم السبت ، بالعاصمة الفرنسية ، ما أسفر عن إصابة المواطنة المغربية بجروح متفاوتة.
الوقفة التي نُظمت من طرف مجموعة من الفعاليات الجمعوية لمغاربة فرنسا، حاول خلالها موالون للجبهة الانفصالية اقتحام المسيرة ومنع بعض المتظاهرين من حمل العلم الوطني، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مئات من أفراد الجالية المغربية يتظاهرون في ساحة الجمهورية بباريس، حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مساءلة ممثل الاتحاد الاوربي حول اغتيال الجيش الجزائري لشابين من مخيمات تندوف

مساءلة ممثل الاتحاد الاوربي حول اغتيال الجيش الجزائري لشابين…

منذ يومين
Photo of الجبهة… احباط عملية للهجرة السرية

الجبهة… احباط عملية للهجرة السرية

منذ أسبوع واحد
Photo of الفرحة والبهجة تغمر قلب الشاب “كمال” من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الصلح واسترجاع نقوده

الفرحة والبهجة تغمر قلب الشاب “كمال” من ذوي الاحتياجات…

منذ أسبوع واحد
Photo of آليات مجلس جهة الشرق تواصل عملية فتح المسالك باقليم جرادة

آليات مجلس جهة الشرق تواصل عملية فتح المسالك باقليم…

منذ أسبوع واحد
Photo of حالات الشفاء ..تسجيل 4235 حالة إضافية خلال 24 ساعة

حالات الشفاء ..تسجيل 4235 حالة إضافية خلال 24 ساعة

منذ أسبوعين
Photo of القناة التلفزية العمومية الإسبانية تؤمن التغطية الإعلامية للوضع في الكركارات بحرية تامة

القناة التلفزية العمومية الإسبانية تؤمن التغطية الإعلامية للوضع في…

منذ أسبوعين
Photo of طريق سطات أولاد سعيد.. “الترقاع” في أبهى حلته

طريق سطات أولاد سعيد.. “الترقاع” في أبهى حلته

منذ أسبوعين
Photo of علاوة ل “هبة بريس”: قرار المغرب وضع حد لاستفزازات البوليساريو بالكركرات يستند للشرعية الدولية(فيديو)

علاوة ل “هبة بريس”: قرار المغرب وضع حد لاستفزازات…

منذ أسبوعين
Photo of الجيش يرد على استفزاز البوليساريو بالجدار الأمني ويُدمّر آلية عسكرية

الجيش يرد على استفزاز البوليساريو بالجدار الأمني ويُدمّر آلية…

منذ أسبوعين
Photo of محلل سياسي أمريكي : سلوك البوليساريو يثير قلق واشنطن لأن الإرهاب يستشري في الفوضى

محلل سياسي أمريكي : سلوك البوليساريو يثير قلق واشنطن…

منذ أسبوعين

‫3 تعليقات

  2. متى أثبتت التحريات ان له تحريض او مشاركة او مساهمة فى الاعتداء بالمواطنة المغربية لها الحق فى متابعة الخاءن لوطنه.

  3. الخائن الليلي هو حصل على حق اللجوء في فرنسا بالتزوير كباقي عناصر البوليزاريو هناك بمساعدة وحد الخائن رجل اعمال موريطاني ويعمل ايضا كا مستشار لعمدة مدينة “مانت لاجولي” ضواحي باريس وهو موالي للانفصاليين وبمساندة اللوبي الجزائري وللي عندهم نفوذ قوي في فرنسا ولهذا يجب على المغاربة هناك ان يتحركو بعقلانية من اجل فضح هؤلاء للادارة الفرنسية المعنية حتى يتم فتح تحقيق وفضح ما يفعلونه الانفصاليون واعوانهم من خروقات للقانون………..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق