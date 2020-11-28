مُتسللا بين “شرذمة” انفصاليين.. اللّيلي يُغادر جُحره لتوثيق اعتداء على مغربية بباريس

هبة بريس- الرباط

بعد أنه جرْه حقده الى الحتوف وعافته الحروف ، وبعد تقديمه لبراءات اختراع في فبركة وحبك الاكاذيب عقب طرد مرتزقة البوليساريو من معبر الكركرات، خرج راضي الليلي من جحره الذي أُنعم عليه به نظير خيانته للوطن، متسللا بين شرذمة الانفصاليين في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية، متلذّذا بتوثيق واقعة اعتداء على سيدة من أصول مغربية.

الليلي الذي خان وطنه ودينه، وباع عرضه، بدا سعيدا وهو يُحرّض حفنة مرتزقة بساعة الجمهورية بفرنسا على تعنيف سيدة مغربية كانت تحمل علم المملكة اثناء مشاركتها في مسيرة حاشدة نظمها أفراد الجالية المغربية ، اليوم السبت ، بالعاصمة الفرنسية ، ما أسفر عن إصابة المواطنة المغربية بجروح متفاوتة.