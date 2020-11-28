اردوغان: “واجهنا هذا العام فيروس كورونا وفيروس معاداة الإسلام الأسرع انتشارا”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه “يجب على الأتراك الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحهم”، مشددا على أنها “شرف الأمة الإسلامية”.

وقال: “فلنضع جميعا خلافاتنا جانبا، ونلتقي عند قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات على مقدساتنا”.

وتابع الرئيس التركي قوله: “نلاحظ تصاعد التطرف الإيديولوجي الذي لا يختلف عن ممارسات تنظيمي “داعش” أو “غولن”، بل نرى رؤساء دول يشجعونه”.

ووصف أردوغان ما اعتبره “معاداة للإسلام” بالفيروس سريع الانتشار قائلا: “إلى جانب كورونا، واجهنا هذا العام فيروس معاداة الإسلام الأسرع انتشارا”.

وأشار إلى أن “الجميع تابع الإساءات إلى النبي محمد مؤخرا بحجة حرية التعبير في فرنسا”، منبها من أن “الإساءة إلى مقدسات الآخرين، لا تمت بصلة لهذه الحرية”.

كما أكد أنه “يسعى لسياسة متوازنة وعادلة حول الحريات الدينية، تقدم نموذجا للبشرية جمعاء”، مشيرا إلى أن “هناك من لا يتحمل أدنى نقد بعد الهجوم على قيم المسلمين المقدسة، وأنهم يبررون هذا التهجم بحرية الفكر والإعلام”.

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تعليق واحد

  1. لا اتفق مع ماقاله اردوغان کل ما فی الامر انه نجح ان یجر بعض المسلمین الی معرکته القدیمه مع فرنسا وباسم الدین جعلهم یتضامنون معه ضد فرنسا التی رفضت دخول ترکیا الی الاتحاد الاروبی

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