وفد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يقوم بزيارة ميدانية إلى منطقة الكركرات

منذ ساعة واحدة
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* الصورة لمعبر الكركرات بالصحراء المغربية *

هبة بريس-

 

قام وفد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يرأسه السيد جمال سنوسي، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، اليوم الجمعة ،بزيارة ميدانية إلى منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، بحضور رئيس العصبة الجهوية الداخلة -وادي الذهب، علي أحمد زين الذي انتخب خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بمدينة العيون.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نشرته على موقعها الرسمي، أن السيد جمال سنوسي ألقى بالمناسبة كلمة “أشاد من خلالها بالقوات المسلحة الملكية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منوها بتدخلها الباسل وبعملية التمشيط التي قامت بها بالمعبر الحدودي وضمان عودة الحركة التجارية والمدنية إلى انسيابيتها العادية”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه عقب هذه الزيارة “تم توزيع قميص المنتخب المغربي لكرة القدم على بعض أفراد قواتنا المرابطة في هذه المنطقة تعبيرا عن اعتزاز وفخر أسرة كرة القدم الوطنية بما تقوم به قواتنا المسلحة الملكية في الدفاع عن كل شبر من وطننا العزيز”.

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