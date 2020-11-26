وفاة الفنان محمود الادريسي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

منذ 6 ساعات
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هبة بريس: القسم الفني

غادر إلى دار البقاء زوال اليوم الخميس 26 نوفمبر الفنان المغربي محمود الإدريسي عن سن يناهز 72 سنة، وذلك على إثر إصابته بفيروس كورونا.

و حسب مصادر هبة بريس فإن الفنان محمود الادريسي وافته المنية بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، حيث ادخل إليها منذ ثلاثة أيام في وضعية جد حرجة.

ويعد الفنان محمود الإدريسي من أحد رواد الفن المغربي حيث عرف بالعديد من الأغاني من بينها “ساعة سعيدة”، “اصبر يا قلبي”، و”بغى يفكرني فاللي فات”.

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‫2 تعليقات

  1. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم ارحمه رحمة واسعة وارحم أموات المسلمين جميعا. اللهم آمين.

  2. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

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