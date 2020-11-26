ايت الطالب: سنزود إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب العربي بلقاح كورونا

منذ يوم واحد
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هبة بريس

أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب أن المغرب يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج جميع أنواع اللقاحات، وضمان إمداد إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب العربي.

وقال آيت الطالب، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، إن المغرب يطمح لأن يصبح منتجا لجميع أنواع اللقاحات بمنصة إنتاج لقاحات عالية التقنية في مدينة محمد السادس التكنولوجية بطنجة “طنجة تيك”.

وأكد الوزير أن هذا الموقع الصناعي سيسمح بتطوير اللقاحات “المصنعة في المغرب” ويضمن الاكتفاء الذاتي للبلاد مع إمداد القارة الإفريقية ودول المغرب العربي المجاورة.

وأوضح أن “هذه المشاريع ستستغرق بضعة أشهر حتى ترى النور وتبلور على أرض الواقع، وربما في نهاية العام المقبل، سنبدأ بالفعل في إنتاج لقاحاتنا”. وفق قوله

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‫2 تعليقات

  1. allahoma arhmna awalan toma ifrikya tanian toma israile talitan toma algerir ila chate lina chi haja

  2. أظن أنه يوجد خطأ غير مقصود من لدنكم او من لدن الوزير و هو المغرب العربي ، كان من الأفضل كتابة المغرب الكبير

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