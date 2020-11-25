السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض تقود شخصين للإعتقال بالناظور

منذ 24 دقيقة
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الاثنين 23 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض واستعمال ناقلة ذات محرك.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بمدينة واد زم، على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بسرقة مبالغ مالية تحت التهديد بالسلاح الأبيض استهدفت مستخدما في وكالة لتحويل الأموال بواد زم بتاريخ 6 أكتوبر المنصرم، والتي كانت قد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بشأنها عن توقيف أحد المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما ظل المعنيان بالأمر في حالة فرار.

وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية من تحديد مكان السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن يتم العثور عليها مهملة بمنطقة “حاسي بركان” بضواحي مدينة الناظور.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشرف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر

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