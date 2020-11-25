قرار رسمي يلزم المصحات بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني للمرضى

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت مؤخرا بشأن مدى قانونية شيكات الضمانة التي تفرضها المصحات الخاصة بالنسبة للراغبين في العلاج من فيروس كورونا، و بعد التصريح الأخير لوزير الصحة و الذي أكد عدم قانونية الأمر ، صدر أخيرا قرار يلزم المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصلة و التي تفتقد للسند القانوني للزبناء.

و في هذا الصدد، قررت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلزام عدد من المصحات الخاصة بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المرضى المؤمنين المتضررين من مخالفات العلاج من فيروس كورونا.

و اتخذت الوكالة السالفة الذكر هذا القرار بناءا على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية.

و دعت ذات الجهة كافة المصحات للالتزام بتطبيق القانون واستحضار الواجب الوطني من أجل المشاركة الفعالة في إدارة الأزمة الصحية، والتنديد بأي ممارسة طبية لا تتوافق وأخلاقيات المهنة.

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