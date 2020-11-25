والي بنك المغرب يتوعد “الفاسدين” من كبار القوم بالمتابعة القضائية

منذ 4 ساعات
4

ع اللطيف بركة : هبة بريس

توعد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ، بمتابعة كل مسؤول كان ” وزيرا أو مديرا لمؤسسة عمومية و مقاولات ” قضائيا، في حالة وجود شبهة ” فساد” مشدد على أن محاربة الفساد و الرشوة لم يعد طابو  ، داعيا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة الفساد على أعلى مستوى بالمغرب .

وكشف الجواهري في عرضه أمام أعضاء لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 24 نونبر الجاري ، أن الإقتصاد المغربي قد تأثر بشكل كبير جراء جائحة كورونا، مشيرا أن ما زاد من تداعيات الأزمة أن القطاع الغير المهيكل  يشغل 25 مليون نسمة من سكان المغرب.

و تطرق الجواهري إلى واقعة إدانة رئيسة كوريا الجنوبية ثالث أقوى اقتصاد في العالم ، بـ24 سنة سجنا بسبب اتهامات بالفساد.

كما  دعا والي بنك المغرب الى الرفع من جودة تنافسية المقاولات المغربية ، مشددا على أن عقلية السياسيين و رجال الأعمال المغاربة يجب أن تتغير الى ألافضل ، و أن الحوار الإجتماعي يجب أن يتم مقابل الإنتاجية.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اخنوش يشيد بالحصيلة الإيجابية الاتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

اخنوش يشيد بالحصيلة الإيجابية الاتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي…

منذ 26 دقيقة
Photo of شبيبة حزب سياسي مغربي تعقد اجتماعا تنظيميا بمعبر الكركرات

شبيبة حزب سياسي مغربي تعقد اجتماعا تنظيميا بمعبر الكركرات

منذ ساعتين
Photo of العثماني: “العنف ضد المرأة احتقار لها و محاربته يجب أن تصبح ثقافة لدينا”

العثماني: “العنف ضد المرأة احتقار لها و محاربته يجب…

منذ 6 ساعات
Photo of رفاق بنعبد الله يدعون حكومة العثماني لتحمل مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي

رفاق بنعبد الله يدعون حكومة العثماني لتحمل مسؤولية تدهور…

منذ 8 ساعات
Photo of مدريد تغري الرباط باسثتمارات ضخمة مقابل وقف نزيف الهجرة السرية

مدريد تغري الرباط باسثتمارات ضخمة مقابل وقف نزيف الهجرة…

منذ 9 ساعات
Photo of النمسا تشيد بالتزام المغرب باتفاق وقف إطلاق النار

النمسا تشيد بالتزام المغرب باتفاق وقف إطلاق النار

منذ 21 ساعة
Photo of بوريطة: الاجتماع التشاوري الليبي بطنجة يعكس ارادة المغرب لحل الأزمة الليبية

بوريطة: الاجتماع التشاوري الليبي بطنجة يعكس ارادة المغرب لحل…

منذ 21 ساعة
Photo of جمهورية هايتي تقرر فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة

جمهورية هايتي تقرر فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة

منذ 22 ساعة
Photo of الأمم المتحدة تشيد باحتضان المغرب أشغال الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي

الأمم المتحدة تشيد باحتضان المغرب أشغال الاجتماع التشاوري لمجلس…

منذ يوم واحد
Photo of الكركرات .. الاتحاد العام للصحفيين العرب يدعم الإجراءات المغربية

الكركرات .. الاتحاد العام للصحفيين العرب يدعم الإجراءات المغربية

منذ يوم واحد

‫4 تعليقات

  1. 50 سنة وانتم تكذبون علينا ، سنحاسب وسنعمل ووووو وما زلنا إلى الآن من بين التوابل في العالم من حيث الرشوة والسرقة والنهب للمال العام جهارا نهارا وبتواطؤ السلطة والقضاء .
    تكرمتم في حق هذا الشعب وهذا الآن العزير الله ياخذ فيكم الحق دعيناكم الله حيت ما عنا جهد

  2. السيد والي بنك المغرب.

    ما زِلْتُ أتذكر لما كُنْتَ وزيراً للمالية في النصف الأول من الثماننيات أنك أتيت بملفات إلى البرلمان و قلت نفس الشيئ. في ذاك الزمان كان للوعيد هدف آخر، أما في زمننا هذا، فيما يخصني كمواطن يريد الخير لوطنه و بحكم التجربة، فإني لا أريد منك و عيداً و لا تهديداً، بل أريد عملاً ملموساً و سريعاً يعود على مغربنا و على كل المغاربة بالخير إن شاء الله.

  3. M. Vous ne pouvez rien faire, car il s’agit d’un lobby bien organisé et bien structuré.
    Il est bien protège , et c’est lui qui commande notre économie.
    PSV

  4. Sólo hacerte saber señor gobernador que la sociedad sabe de sobra lo que pasa, no necesitamos que nos lo diga,ahora necesitamos ver resultados concretos relacionados contra la corrupción y contra todo aquel que se aprovecha de la confianza que le da la sociedad para llevar a cabo una misión, creo que ya es hora de que podamos ver actos y no sólo comentarios

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق