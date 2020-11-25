والي بنك المغرب يتوعد “الفاسدين” من كبار القوم بالمتابعة القضائية
ع اللطيف بركة : هبة بريس
توعد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ، بمتابعة كل مسؤول كان ” وزيرا أو مديرا لمؤسسة عمومية و مقاولات ” قضائيا، في حالة وجود شبهة ” فساد” مشدد على أن محاربة الفساد و الرشوة لم يعد طابو ، داعيا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة الفساد على أعلى مستوى بالمغرب .
وكشف الجواهري في عرضه أمام أعضاء لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 24 نونبر الجاري ، أن الإقتصاد المغربي قد تأثر بشكل كبير جراء جائحة كورونا، مشيرا أن ما زاد من تداعيات الأزمة أن القطاع الغير المهيكل يشغل 25 مليون نسمة من سكان المغرب.
و تطرق الجواهري إلى واقعة إدانة رئيسة كوريا الجنوبية ثالث أقوى اقتصاد في العالم ، بـ24 سنة سجنا بسبب اتهامات بالفساد.
كما دعا والي بنك المغرب الى الرفع من جودة تنافسية المقاولات المغربية ، مشددا على أن عقلية السياسيين و رجال الأعمال المغاربة يجب أن تتغير الى ألافضل ، و أن الحوار الإجتماعي يجب أن يتم مقابل الإنتاجية.
4 تعليقات
50 سنة وانتم تكذبون علينا ، سنحاسب وسنعمل ووووو وما زلنا إلى الآن من بين التوابل في العالم من حيث الرشوة والسرقة والنهب للمال العام جهارا نهارا وبتواطؤ السلطة والقضاء .
تكرمتم في حق هذا الشعب وهذا الآن العزير الله ياخذ فيكم الحق دعيناكم الله حيت ما عنا جهد
السيد والي بنك المغرب.
ما زِلْتُ أتذكر لما كُنْتَ وزيراً للمالية في النصف الأول من الثماننيات أنك أتيت بملفات إلى البرلمان و قلت نفس الشيئ. في ذاك الزمان كان للوعيد هدف آخر، أما في زمننا هذا، فيما يخصني كمواطن يريد الخير لوطنه و بحكم التجربة، فإني لا أريد منك و عيداً و لا تهديداً، بل أريد عملاً ملموساً و سريعاً يعود على مغربنا و على كل المغاربة بالخير إن شاء الله.
M. Vous ne pouvez rien faire, car il s’agit d’un lobby bien organisé et bien structuré.
Il est bien protège , et c’est lui qui commande notre économie.
PSV
Sólo hacerte saber señor gobernador que la sociedad sabe de sobra lo que pasa, no necesitamos que nos lo diga,ahora necesitamos ver resultados concretos relacionados contra la corrupción y contra todo aquel que se aprovecha de la confianza que le da la sociedad para llevar a cabo una misión, creo que ya es hora de que podamos ver actos y no sólo comentarios