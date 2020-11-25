والي بنك المغرب يتوعد “الفاسدين” من كبار القوم بالمتابعة القضائية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

توعد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ، بمتابعة كل مسؤول كان ” وزيرا أو مديرا لمؤسسة عمومية و مقاولات ” قضائيا، في حالة وجود شبهة ” فساد” مشدد على أن محاربة الفساد و الرشوة لم يعد طابو ، داعيا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة الفساد على أعلى مستوى بالمغرب .

وكشف الجواهري في عرضه أمام أعضاء لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 24 نونبر الجاري ، أن الإقتصاد المغربي قد تأثر بشكل كبير جراء جائحة كورونا، مشيرا أن ما زاد من تداعيات الأزمة أن القطاع الغير المهيكل يشغل 25 مليون نسمة من سكان المغرب.

و تطرق الجواهري إلى واقعة إدانة رئيسة كوريا الجنوبية ثالث أقوى اقتصاد في العالم ، بـ24 سنة سجنا بسبب اتهامات بالفساد.

كما دعا والي بنك المغرب الى الرفع من جودة تنافسية المقاولات المغربية ، مشددا على أن عقلية السياسيين و رجال الأعمال المغاربة يجب أن تتغير الى ألافضل ، و أن الحوار الإجتماعي يجب أن يتم مقابل الإنتاجية.

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