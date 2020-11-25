التوفيق: “الأئمة يتوفرون على تغطية صحية كاملة لا يتوفر عليها باقي موظفي المغرب”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية أن الأئمة و القيمين الدينيين يحظون بعناية خاصة حيث يتوفرون على تغطية صحية كاملة لا يتوفر على مثلها غالبية الموظفين بالمغرب.
وأشار التوفيق إلى أن المنح التي يتلقاها القيمون الدينيون ببلادنا شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة ، حيث وصلت إلى مليار و 414 مليون درهم.
و شدد ذات الوزير أن الملك سبق و أعطى أوامره السامية بزيادة 300 درهم كل سنة إلى غاية سنة 2022 قصد توفير ظروف عمل مريحة للقيمين الدينيين بالمغرب.
و في الوقت الذي تعالت فيه مطالب عدد من القيمين الدينيين بضرورة مراجعة منح و مكافآت و أجور العاملين في الحقل الديني، أوضح وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية أن التحدي الأكبر الذي تعكف الوزارة على إيجاد تسوية له حاليا هو مشكل تقاعد الأئمة.
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3 تعليقات
يا سبحان الله
هناك مجموعة كبيرة من القيمين الدينيين لم يتوصلوا إلى الآن بمنحة 500 درهم المخصصة كمنحة لعيد الأضحى، كما أن أغلبهم لا تتعدى أجرتهم الشهرية 1200 درهم: فأين هي المساواة يا وزير الأوقاف؟
سائلا الحق تعالى ان يضع في هذه الأرض من يهتم بحمالة القرآن واهله ومحاربة الظلم والفساد.
لكن التغطية الصحية لا تفيد كما تزعم تصور انك تزور الطبيب وتقوم بتكلفة مثلا1000درهم .
وتأخذ منها 150درهم هل هذه هي التغطية الصحية ؟
وبالنسبة للإعانة التي يأخذها القيمون الدينيون فهي ثمن بخيس بمقارنة مع الاجور التي يأخذها الموظفين وغيرهم .
لماذا لا نأخذ اجورا في المستوى المطلوب