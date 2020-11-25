التوفيق: “الأئمة يتوفرون على تغطية صحية كاملة لا يتوفر عليها باقي موظفي المغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية أن الأئمة و القيمين الدينيين يحظون بعناية خاصة حيث يتوفرون على تغطية صحية كاملة لا يتوفر على مثلها غالبية الموظفين بالمغرب.

وأشار التوفيق إلى أن المنح التي يتلقاها القيمون الدينيون ببلادنا شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة ، حيث وصلت إلى مليار و 414 مليون درهم.

و شدد ذات الوزير أن الملك سبق و أعطى أوامره السامية بزيادة 300 درهم كل سنة إلى غاية سنة 2022 قصد توفير ظروف عمل مريحة للقيمين الدينيين بالمغرب.

و في الوقت الذي تعالت فيه مطالب عدد من القيمين الدينيين بضرورة مراجعة منح و مكافآت و أجور العاملين في الحقل الديني، أوضح وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية أن التحدي الأكبر الذي تعكف الوزارة على إيجاد تسوية له حاليا هو مشكل تقاعد الأئمة.

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