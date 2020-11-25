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مجهولون يقتحمون محلا لبيع الذهب و أمن القنيطرة يوقف أحد السارقين

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

اقتحم مجهولون محلا لبيع الذهب بمدينة القنيطرة في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الأربعاء و قاموا بسرقة محتويات ثمينة عبارة عن حلي و مجوهرات ذهبية و أموال كانت مودعة بخزانة المحل.

و في التفاصيل، أفادت مصادر مطلعة أن عصابة مجهولة قامت باقتحام محل لبيع الذهب بمنطقة “ديور سينياك” بالقنيطرة، حيث قام أفرادها بكسر الأقفال وتهشيم الزجاج.

و حسب المعطيات المتوفرة، فالعصابة كانت تتشكل من ثلاثة أفراد ملثمين مجهولي الهوية و قاموا بتكسير الصندوق الحديدي بالمحل و سرقة ما بداخله من أموال مودعة.

و مباشرة فور تلقيه إخبارية بالموضوع، قامت فرقة من عناصر أمن القنيطرة بمعاينة مكان الحادث و رفع البصمات قبل أن يتم بعد ذلك اعتقال أحد المشتبه فيهم وبحوزته كميات من الذهب المسروق، في انتظار تعميق البحث معه لتحديد باقي أفراد العصابة.

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