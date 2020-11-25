ماكرون للفرنسيين: “اللقاح لن يكون إجباريا و سنبدأ بالأكثر ضعفا”

منذ 5 ساعات
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هبة بريس ـ متابعة

أكد إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا أن التلقيح الخاص بكورونا لن يكون إلزاميا و لا إجباريا على الفرنسيين، غير أنه سيكون من الضروري الاستفادة منه للوقاية من الفيروس التاجي.

و توقع الرئيس الفرنسي أن تبدأ أولى عمليات التلقيح ضد كوفيد 19 في فرنسا نهاية شهر دجنبر القادم أو بداية يناير على أن تشمل “الأكثر ضعفا”.

و رجح ماكرون أن تكون بعض اللقاحات متوفرة للفرنسيين اعتبارا من نهاية دجنبر، مؤكدا أنه يمكن استخدامها ما إن توافق عليها السلطات الصحية المعنية، على أن تعقب ذلك حملة تلقيح واسعة النطاق من دون أن يكون التلقيح إلزاميا.

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تعليق واحد

  1. طبعا لن يكون اجباريا لان الكمية غير كافية لجميع الفرنسيين لكن فيما بعد ستكون اجباريا لتفادي العدوى لغير الملقحين .

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