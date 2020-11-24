الدنمارك تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية

هبة بريس

قال سفير الدنمارك بالمغرب وموريتانيا، السيد نيكولاي هاريس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وقال السيد هاريس إن “الدنمارك تؤيد تصريح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل”، حول الصحراء المغربية.

وأوضح الدبلوماسي الدنماركي على حسابه على “تويتر” أن بلاده “تؤكد على أهمية احترام اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.

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