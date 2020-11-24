حناجر الجالية المغربية بتراغونا تصدح بمغربية الصحراء وبحب الوطن

بعثة ”هبة بريس“ بتراجونا الإسبانية

نظمت الجالية المغربية بمدينة تراجونا الإسبانية عشية يومه الثلاثاء 24 نونبر وقفة تضامنية بالساحة الكبرى لذات المدينة، للتعبير عن مؤازرتها ومساندتها للخطوة التي أقدم عليها المغرب بطرد مرتزقة البوليساريو من معبر الكركارات الحدودي وإعادة الحركة التجارية وعملية تنقل المدنيين بعد أيام من قيام مرتزقة الجبهة الوهمية بإغلاقه وتخريب الطريق التي عبدها المغرب.

وصدحت حناجر المغاربة خلال هذه الوقفة التضامنية بشعارات تتغنى بالوطنية وتدعم عناصر القوات المسلحة الملكية مؤكدة على مغربية الصحراء وسلمية التدخل المغربي لإعادة لشريان هذا المعبر الحدودي كما كان عليه سابقا والذي يمد جسور التواصل بين المملكة المغربية وباقي الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة للمغرب.

وقدر عدد المشاركين خلال الوقفة التي قامت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بتغطيتها، بحوالي 500 مغربي ومغربية الذين التحموا بالرايات الوطنية والأعلام المغربية في مشهد وطني تقشعر له الأبدان وتجسد تلاحم المغاربة وراء الملك محمد السادس ووحدتهم الترابية .

وأكد عدد من أفراد الجالية المغربية الحاضرين بهذه الوقفة، أن تنظيمها كان تلقائي وعفوي، و محركهم الوحيد وطنيته وغيرتهم على المغرب وأرضه وترابه، ولا يمكن نسبها لأي جهة أخرى من غير الوطن.

هذا ولم تخلو الوقفة التضامنية من استفزازات موالين للجبهة الوهمية الذين نظموا وقفة مقابلة للوقفة المغربية والذين لم يتحاوز عدده ال100 شخص محاولين تعكير الأجواء الوطنية لأفراد الجابية المغربية وهو الأمر الذي لم يتسنى لهم أمام قلوب ملؤها الوطنينة وحب الوطن.

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