تلميذة حاولت حرق نفسها بسبب ”گاريطا“

https:\/\/youtu.be\/VojbQzKU4nw
2 تعليقات
واش عندو شي رخصة ولا غير أي واحد بغى يدير شي براكة ولا دار ولا عمارة منو لراسو يترمى على أي مكان بغاه ودير شرع يدو
الفوضى كتولد العنف والعنف يجر مولاه للمساءلة البلاد ما شي غابة
للاسف الشديد هذا المسؤول تعسف في استعمال السلطة و يجب متابعته و ارجاع الحقوق لهذه العاىلة المغلوب على امرها كنا نعتقد انه سيتم القطع مع ثقافة الظلم و استغلال السلطة في مغرب اليوم ء! لكن نفس السيناريو يتكرر و لازالت دار لقمان على حالها فاين هي حقوق الانسان و اين هي العدالة الاجتماعية و الكرامة الانسانية في التكوين الذي يخضع له مسؤولي الادارة المحلية انه عيب على جبين الانسانية اننا لازلنا نرى مثل هذه الممارسات اللااخلاقية ساىدة في القرن الواحد و العشرون الذي طوى عهد العبودية .