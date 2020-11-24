ألمانيا ترفض احتجاج تركيا على اعتراض إحدى سفنها

هبة بريس – وكالات

وصفت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور، الثلاثاء، احتجاج تركيا على صعود جنود ألمان على متن سفينة تركية بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بأنه ”غير مبرر“.

وقالت الوزيرة، إن ”الجنود تصرفوا على النحو الملائم وبما يتوافق مع تفويض المهمة الأوروبية إيريني“، مضيفة أن ”الاتهامات الموجهة إلى الجنود غير مبررة“.

واحتجت تركيا، بعد أن صعدت قوات ألمانية تابعة لمهمة الاتحاد الأوروبي المكلفة بتطبيق حظر السلاح الدولي على ليبيا، وحاولت تفتيش سفينة شحن تركية اشتبه الاتحاد في نقلها أسلحة إلى ليبيا بشكل غير قانوني.

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