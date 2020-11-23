كورونا : 58.72 مليون ووفياته مليون و391367 عالميا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات

ظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن ما يربو على 58.72 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و391 ألفا و367 حالة.

إحصاء لـ”رويترز”: العالم يسجل أكبر عدد يومي للوفيات بسبب كورونا
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر إصابة:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات والإصابات المؤكدة:
الولايات المتحدة 256722 12236146
الهند 133738 9139865
البرازيل 168989 6052786
فرنسا 48732 2140208
روسيا 36540 2114502
إسبانيا 42618 ‭‭1556730‬‬
المملكة المتحدة 55024 1512045
إيطاليا 49823 1408868
الأرجنتين 37002 1370366
كولومبيا 35287 1248417

فيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

20- العراق 11996 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬537457
29- السعودية 5796 355498
32- المغرب 5256 320962
39- الأردن 2236 183429
41- الإمارات 554 160055
44- الكويت 868 140393
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يشار إلى أن إحصاءات “رويترز” تعتمد على بيانات وزارات الصحة لكل بلد وتصريحات المسؤولين الحكوميين.

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