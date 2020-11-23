تدوينة للأمير هشام في حق محمد السادس تُثير اعجاب المغاربة

منذ 8 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

في منشور مطول على حسابه في إنستغرام، قال الأمير هشام العلوي إنه ممتن كثيرا لابن عمه الملك محمد السادس.

ونشر هشام العلوي صورة للملك وابنته فائزة، معلقاً عليها بالقول: “بالنسبة لنا جميعا، المظهر الإيجابي لجائحة فيروس كورونا هو الوقت الإضافي الذي منحتنا إياه للتفكير بعمق وهدوء بشأن حياتنا. ويتغير مفهوم الزمن والاتجاه وتغيب الغائية، ويبقى الإنسان وحيدا مع نفسه”.

وأضاف: “خلال التسعة أشهر الأخيرة، فكرت كثيرا بشأن عائلتي، الماضي والحاضر والمستقبل. أنا مرتاح للطريقة التي ربيت بها بناتي. عندما غادرنا إلى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 20 عامًا، انتابني القلق بشأن اقتلاعهن من بيئتهن وتعطيل شبكات التضامن الطبيعية لديهن. بالطبع، سيحصلن على أفضل تعليم وتربية في أمريكا؛ لكني كنت أخشى ضياع شيء ثمين إلى الأبد. إنه أقرب إلى تأثير الفراشة في نظرية الفوضى الفيزيائية. يمكن لحركة صغيرة واحدة أن تسبب زخما من التحولات الدراماتيكية التي لا يمكن التكهن بها بالكامل. والحمد لله، ووفق تقييمي في آخر المطاف، لم تتحقق مخاوفي”.

وتابع قوله: “الذي يستحق المزيد من التقدير والاعتراف على هذه النتيجة الإيجابية هو ابن عمي الملك محمد السادس. وكربّ العائلة، لم يدخر جهدا في الحفاظ على اندماج بناتي في محيطهن الأصلي على الرغم من العلاقة الصعبة بيني وبينه. لقد كان العم المنتبه لفائزة وهاجر بالطريقة نفسها التي كان بها مع كل فرد من أفراد الأسرة بأكملها. لم يترك اختياراتي الشخصية تتدخل في أي وقت في مسارهن”.

وذكر الأمير هشام أن “الملك خلق الفضاء الآمن والدافئ الذي سمح لبناتي بالتفاعل مع أبناء عمومتهن والأقارب الآخرين، والنمو بطرق صحية وهادئة. بسبب موقفه، لم تتمكن فقط من تحقيق ذاتهن ولكنهن لم يفقدن أبدًا إحساسهن العميق بالهوية والتراث المغربي”، معبراً عن أسفه من عدم الرد بالمثل مع أبنائه.

 

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‫3 تعليقات

  1. احلي صورة لتجسيد اخلاق ملكنا الهمام مع الاسرةومع الشعب آلله يحفظك ويحميك ويوفقك واجعل فيك البركة
    خديجة

  2. Allahomma allif bayna 9oloubihim wa j3alhom do5ran li hada alwatan al7abib.
    Amine

  3. نَقِّل فُؤادَكَ حَيثُ شِئتَ مِنَ الهَوى
    ما الحُبُّ إِلّا لِلحَبيبِ الأَوَّلِ
    كَم مَنزِلٍ في الأَرضِ يَألَفُهُ الفَتى
    وَحَنينُهُ أَبَداً لِأَوَّلِ مَنزِلِ
    اللهم احفظ حبيبنا وملكنا محمدا السادس وأسرته وذريته ومغربنا

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