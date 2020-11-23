بعد التنمر عليه…الفنان زكرياء الغافولي يخرج عن صمته و يكشف سبب زيادة وزنه

هبة بريس : القسم الفني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة للفنان المغربي زكرياء الغافولي بسبب زيادة وزنه في الحجر الصحي. و تعود الصورة للسهرة التي كان ضيفا فيها و التي بثت على القناة الثانية.

و خلقت الصورة التي جمعته بكل من سلمى رشيد، زهير البهاوي، و بدر أخلوف، ضجة كبيرة و موجة من الانتقادات ، الأمر الذي جعل الغافولي يخرج عن صمته ويرد عبر حسابه الرسمي في موقع انستقرام .

و كتب الغافولي :”احبابي لاحظتو زيادة فالوزن راجعة للضغط النفسي و الجلوس في المنزل لمدة طويلة. كنواعدكم بالتغيير و الرياضة و لكن الاهم هو تقديم أعمال جديدة و مختلفة نتمنى تروقكم و بلوك جديد ان شاء الله…أحبكم”.

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