بعد التنمر عليه…الفنان زكرياء الغافولي يخرج عن صمته و يكشف سبب زيادة وزنه

منذ 10 ساعات
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هبة بريس : القسم الفني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة للفنان المغربي زكرياء الغافولي بسبب زيادة وزنه في الحجر الصحي. و تعود الصورة للسهرة التي كان ضيفا فيها و التي بثت على القناة الثانية.

و خلقت الصورة التي جمعته بكل من سلمى رشيد، زهير البهاوي، و بدر أخلوف، ضجة كبيرة و موجة من الانتقادات ، الأمر الذي جعل الغافولي يخرج عن صمته ويرد عبر حسابه الرسمي في موقع انستقرام .

و كتب الغافولي :”احبابي لاحظتو زيادة فالوزن راجعة للضغط النفسي و الجلوس في المنزل لمدة طويلة. كنواعدكم بالتغيير و الرياضة و لكن الاهم هو تقديم أعمال جديدة و مختلفة نتمنى تروقكم و بلوك جديد ان شاء الله…أحبكم”.

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‫2 تعليقات

  1. البكاي حلفو عليك المغاربة حتى اهبلوك هههههه

  2. صباغة والو مهنديش معاه صحاب راصو مهم والو لا علاقة

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