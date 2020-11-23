وفاة نجل الدكتور التازي.. والأخير: “وفاته طبيعية ولا علاقة لها بكورونا”

هبة بريس – الرباط

توفي مساء أمس الأحد، ريان التازي، نجل دكتور التجميل الحسن التازي عن عمر يناهز 22 سنة.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور التازي أن وفاة ابنه طبيعية ولاعلاقة لها بفيروس كورونا كما تم تداوله.

وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “إن لله وإن إليه راجعون، اللهم اغفر وارحم إبنانا حبيبنا ريحان التازي وفقيد قلوبنا واجعل مثواه الجنة.: “الوفاة كانت مفاجئة، سريعة، طبيعية وغير متوقعة ولاعلاقة بفيروس كورونا بتاتاً” المرجو قراءة الفاتحة ترحما عليه.”

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