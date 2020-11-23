وفاة نجل الدكتور التازي.. والأخير: “وفاته طبيعية ولا علاقة لها بكورونا”

منذ 5 ساعات
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هبة بريس – الرباط

توفي مساء أمس الأحد، ريان التازي، نجل دكتور التجميل الحسن التازي عن عمر يناهز 22 سنة.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور التازي أن وفاة ابنه طبيعية ولاعلاقة لها بفيروس كورونا كما تم تداوله.

وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “إن لله وإن إليه راجعون، اللهم اغفر وارحم إبنانا حبيبنا ريحان التازي وفقيد قلوبنا واجعل مثواه الجنة.: “الوفاة كانت مفاجئة، سريعة، طبيعية وغير متوقعة ولاعلاقة بفيروس كورونا بتاتاً” المرجو قراءة الفاتحة ترحما عليه.”

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‫6 تعليقات

  1. امتحان من الله جل وعلى عليه بالصبر و الاحتساب لله اللهم غفر له و لموتانا و المسلمين اجمعين

  2. نسأل الله له الرحمة و لأهله و دويه الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون

  3. بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين
    الرحمان الرحيم
    ملك يوم الدين
    إياك نعبد و إياك نستعين
    إهدنا الصراط المستقيم
    صراط الدين أنعمت عليهم
    غير المغضوب عليهم و لا الضالين.
    آمين.
    تغمده الله برحمته.

  4. للاب على الاب التازي ان يعلم أن يعلم أنه لا يجوز تحريف كلام الله وهو يدعو للمرحوم ولده،، ذلك أن الصحيح هو قوله سبحانه وتعالى :* إنا لله وإنا إليه راجعون * وليس كما كتبها هو…!
    ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  5. اللهم ارحمه برحمة منك وتجاوز عن سيئاته، و الهم اهله الصبر وخصوصا الابوين والاخوة

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