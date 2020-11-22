الناظور.. اعتقال حارس مدرسة بتهمة اغتصاب تلميذين

منذ 11 دقيقة
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*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- وجدة

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بالناظور ، عون حراسة بمدرسة ابتدائية، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب.

وبحسب مصادر متطابقة، فان عملية توقيف المعني بالأمر، تأتي بعد شكايتين تقدم بهما وليا أمر طفلين، تفيدان بتعرض ابنيهما لاعتداءات جنسية، من طرف المشتبه فيه الذي يعمل بمدرسة “ابن حزم” بالناظور.

وبعد مباشرة الشرطة القضائية أبحاثها مع المشتبه فيه ، اعترف بالمنسوب إليه من خلال استقطابه التلاميذ من داخل ناد لكرة القدم للتغرير بهم وهتك عرضهم.

وأضافت ذات المصادر أن المشتبه فيه كان يقوم بتدريب التلاميذ في المؤسسة التي يشتغل بها،بأحد المراكز الاجتماعية المتوفرة على ملعب لكرة القدم المصغرة، وبعد انتهاء الحصص الرياضية يعمد إلى التحرش بهم جنسيا، مؤكدا خلال استنطاقه أنه تحرش بتلميذين، أحدهما خلال فترة الحجر الصحي، إضافة إلى ثلاث ضحايا آخرين، كان يدخلهم إلى المدرسة في أيام العطلة الأسبوعية من أجل تدريبهم.

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