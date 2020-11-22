الفنان الشوبي يخضع لعملية جراحية

منذ 22 دقيقة
0

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف الممثل المغربي المثير للجدل محمد الشوبي عبر حسابه الرسمي بموقع فايسبوك عن إجرائه لعملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بمدينة القنيطرة.

و كتب الشوبي :”شكرا شكرا شكرا لكم على اتصالاتكم وتواصلكم ومتمنياتكم كل بإسمه وكل بموقعه صديقا فعليا كان أو افتراضياً أحبكم جميعا وأتمنى أن لا ترون مكروهاً في حياتكم”.

و أضاف:”كما أشكر طاقم العملية من أطباء وممرضات وطاقم إداري لمصحة أمراض العيون التابعة للهلال الاحمر المغربي بالقنيطرة”.

وتابع :”الحمد لله أن لنا أناس مثلكم وفي كفائتكم تنجح على يديه عمليات معقدة ويقومون بها لسائر أفراد الشعب وحسب معاينتي للفقراء اكثر من الميسورين اشكر بالخصوص الدكتورة زينب الزيزي التي تبنت حالتي وردت لي الأمل في النظر والنظرة أحييك سيدتي على تفانيك مع الجميع دون تفضيل،و اختتم :”الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه”

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد اصابته بكورونا…مشاهير يؤازرون سعيد الناصري في محنته

بعد اصابته بكورونا…مشاهير يؤازرون سعيد الناصري في محنته

منذ ساعتين
Photo of الشوبي يشكك بمرض الناصري :” اذا ثبت انك تكذب فمن العار ان تدعي انك فنان الشعب”

الشوبي يشكك بمرض الناصري :” اذا ثبت انك تكذب…

منذ ساعتين
Photo of الوالي للناصري : لا أملك سوى الدعاء لك اخي سعيد بالشفاء العاجل

الوالي للناصري : لا أملك سوى الدعاء لك اخي…

منذ 4 ساعات
Photo of بعد وفاة شقيقه.. كورونا تدخل سعيد الناصري للعناية المركزة

بعد وفاة شقيقه.. كورونا تدخل سعيد الناصري للعناية المركزة

منذ 23 ساعة
Photo of سعيدة شرف من قلب الكركرات:”الصحراء مغربية إلى أن يفني الله الأرض وما عليها”

سعيدة شرف من قلب الكركرات:”الصحراء مغربية إلى أن يفني…

منذ يوم واحد
Photo of نجم الراب الصاعد “حمزة gundo” يصدر جديده

نجم الراب الصاعد “حمزة gundo” يصدر جديده

منذ 3 أيام
Photo of بعد إصابتها بكورونا.. والدة لطيفة رأفت تدخل العناية المركزة والاخيرة تلتمس الدعاء لها

بعد إصابتها بكورونا.. والدة لطيفة رأفت تدخل العناية المركزة…

منذ 4 أيام
Photo of الفنانة نرجس الحلاق ترزق بمولودتها الأولى “فنة”

الفنانة نرجس الحلاق ترزق بمولودتها الأولى “فنة”

منذ 5 أيام
Photo of بسبب كورونا .. هشام الوالي يزور والديه خلسة و يصرح مستحيل وصف ذلك الشعور

بسبب كورونا .. هشام الوالي يزور والديه خلسة و…

منذ 5 أيام
Photo of بعد الحكم عليها بغرامة 241مليون سنتيم .. لطيفة رأفت تعلق

بعد الحكم عليها بغرامة 241مليون سنتيم .. لطيفة رأفت…

منذ 5 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق