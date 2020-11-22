الفنان الشوبي يخضع لعملية جراحية

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف الممثل المغربي المثير للجدل محمد الشوبي عبر حسابه الرسمي بموقع فايسبوك عن إجرائه لعملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بمدينة القنيطرة.

و كتب الشوبي :”شكرا شكرا شكرا لكم على اتصالاتكم وتواصلكم ومتمنياتكم كل بإسمه وكل بموقعه صديقا فعليا كان أو افتراضياً أحبكم جميعا وأتمنى أن لا ترون مكروهاً في حياتكم”.

و أضاف:”كما أشكر طاقم العملية من أطباء وممرضات وطاقم إداري لمصحة أمراض العيون التابعة للهلال الاحمر المغربي بالقنيطرة”.

وتابع :”الحمد لله أن لنا أناس مثلكم وفي كفائتكم تنجح على يديه عمليات معقدة ويقومون بها لسائر أفراد الشعب وحسب معاينتي للفقراء اكثر من الميسورين اشكر بالخصوص الدكتورة زينب الزيزي التي تبنت حالتي وردت لي الأمل في النظر والنظرة أحييك سيدتي على تفانيك مع الجميع دون تفضيل،و اختتم :”الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه”

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