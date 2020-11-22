صورة للناصيري المصاب بكورونا دون “تباعد اجتماعي” تثير الجدل

هبة بريس ـ الرباط

أثارت صورة للفنان سعيد الناصري بمعية شخصين داخل مصحة خاصة كثيرا من الانتقادات والتساؤلات حيث بدت في تفاصيلها لا تحمل شروط الوقاية من الجائحة.

وفي الصورة ، يظهر سعيد الناصري يتوسط على الارجخ طبيب وشخص اخر واضعا الكمامة بشكل غير صحيح، غير مغطيا لأنفه.

وتعيد الصورة النقاش حول شرعية التقاط صور تذكارية مع الناصري، وهو مصاب بكورونا، دون احترام ضرورة التباعد الجسدي، إذ ان الشخصين يضعان يدهما على كتفي الناصري المفترض أنه حامل للفيروس

وعبر عدد من المغاربة عن تعاطفهم مع الفنان الكوميدي المغربي سعيد الناصيري، وذلك بعد إعلانه أمس السبت عن إصابته وبعض أفراد أسرته بفيروس كورونا.

تفاعل المغاربة مع خبر إصابة الناصيري حيث شاركوا صوره عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقوها بذكر محاسنه والدعاء من أجل شفائه.

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