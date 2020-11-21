اسبانيا.. القضاء يواقف على الاعادة الفورية للمهاجرين المتسللين لسبتة ومليلية

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هبة بريس- الرباط

أصدرت المحكمة الدستورية الإسبانية ، قرارا يقضي بابعاد المهاجرين غير الشرعيين تلقائيا من ثغري سبتة ومليلية المحتلتين، بالرغم من المعارضة الشديدة لعدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.

وأعلنت المحكمة في بيان أنها صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريبا بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور.

واعتبرت أن “النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني (…) يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

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