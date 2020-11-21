بعد وفاة شقيقه.. كورونا تدخل سعيد الناصري للعناية المركزة

منذ 5 ساعات
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هبة بريس – الرباط

بعد وفاة شقيقه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، أصيب الفنان المغربي سعيد الناصري بالفيروس.

وحسب مصدر مقرب من الفنان، فقد تسلل الفيروس الى جسد الناصري منذ أيام، متسببا في تدهور حالته الصحية.

وأضاف ذات المصدر، أن الفيروس أدخل الناصري الى العناية المركزة، لافتا أن الأخير وجه ندائه للمغاربة للدعاء له بالشفاء العاجل.

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‫15 تعليقات

  1. الله يشفيك خويا سعيد والله يحفظك من كل شر والله أنت من الناس لي عزازعليا بزاف .الله معك

  2. الله يشفيك خويا سعيد الناصري والله يحفظك من كل شر.

  5. نسأل الله تعالى رب السماوات والارض ورب العرش العظيم ان يشف الاخ سعيد الناصري من هذا الوباء شفاء ليس بعده سقما امين

  6. Lah ychafik yarabi amine nta w la famille dyalak yarabi

  7. الانسان المومن يجعل بين نصب عينيه الموت في أية لحظة و يصلح ما أفسده من قبل.اللهم تب علينا واغفر لنا خطايانا و أبدل سيئاتنا حسنات و تبثنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة و توفنا مع الابرار واحشر مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.اللهم اشفي كل مريض.

  9. اللهم اشفي مرضى المسلمين ، امين

  10. اللهم اشف اخانا سعيد الناصري شفاءا لا يغادر سقما،،،،

  12. الفنان الكبير الناصري نتمنى لك ولزوجتك ولابنتك وحفيدتك الشفاء العاجل بحول الله ندعو لك ولكل المغاربة .

  15. الله يشافيك اخي سعيد الناصري صراحة أدخلت علينا الفرحة و السعادة منذ ان كنت يافعا اعمالك اتابعها بشغف كبير انت من الكوميديين المتميزين الذين أحبهم كثيرا..من القلائل الذين يضحكونني لأن أعمالك متقنة و فيها ابداع و تدخل القلب..عافاك الله و الله يشافيك و في القريب العاجل لتعود لنا الى الشاشة..كم اشتقنا اليم يا البوي

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