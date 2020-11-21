بعد وفاة شقيقه.. كورونا تدخل سعيد الناصري للعناية المركزة

هبة بريس – الرباط

بعد وفاة شقيقه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، أصيب الفنان المغربي سعيد الناصري بالفيروس.

وحسب مصدر مقرب من الفنان، فقد تسلل الفيروس الى جسد الناصري منذ أيام، متسببا في تدهور حالته الصحية.

وأضاف ذات المصدر، أن الفيروس أدخل الناصري الى العناية المركزة، لافتا أن الأخير وجه ندائه للمغاربة للدعاء له بالشفاء العاجل.

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