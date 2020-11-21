ترامب: حصلت على 74 مليون صوت في الانتخابات

منذ 7 ساعات
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هبة بريس – وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حصل على 74 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

جاءت تصريحات ترامب، خلال مؤتمر صحفي أقامه، للتعليق على قراره بتخفيض أسعار الأدوية، الذي نقلته وكالة “رويترز”.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي من البيت الأبيض إن “تخفيض أسعار الأدوية، سيخفف الأعباء عن المرضى”.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب أكد مرارا، أنه فاز في الانتخابات لكن الانتصار سرق منه عبر عمليات تزوير واسعة النطاق وأعمال غير لائقة من قبل الديمقراطيين.

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تعليق واحد

  1. ترامب صفاته صفات حكام الويل والعار العرب الذين يتوارثون حكمهم لأبنائهم .ترامب ازداد من بطن أمه و الكرسي لاصق فيه.

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