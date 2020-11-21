ترامب: حصلت على 74 مليون صوت في الانتخابات

هبة بريس – وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حصل على 74 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

جاءت تصريحات ترامب، خلال مؤتمر صحفي أقامه، للتعليق على قراره بتخفيض أسعار الأدوية، الذي نقلته وكالة “رويترز”.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي من البيت الأبيض إن “تخفيض أسعار الأدوية، سيخفف الأعباء عن المرضى”.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب أكد مرارا، أنه فاز في الانتخابات لكن الانتصار سرق منه عبر عمليات تزوير واسعة النطاق وأعمال غير لائقة من قبل الديمقراطيين.

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