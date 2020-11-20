القنيطرة: الجمارك تحجز أزيد من 5ر1 طنا من مخدر الكيف والتبغ

هبة بريس

قامت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، اليوم الجمعة، بعملية مراقبة مكنت من اعتراض شاحنة على الطريق الوطنية الرابطة بين سيدي علال التازي والقنيطرة، وحجز 5ر1 طنا من مخدر الكيف والتبغ على متنها.

وأوضح بلاغ لإدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن عملية تفتيش الشاحنة كشفت عن وجود كمية كبيرة من مخدر الكيف والتبغ كانت مخبأة بعناية بين الصناديق التي تقلها هذه الشاحنة.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الجمارك أحصت ما لا يقل عن 60 حزمة من مخدر الكيف يبلغ وزنها الإجمالي 1498 كيلوغراما، و80 كيسا من التبغ (320 كيلوغراما).

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية تندرج في إطار عمليات التعقب الجمركي لأي شكل من أشكال الغش والاتجار غير المشروع، والتي تتواصل حتى في زمن الجائحة.

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