خلال 24 ساعة.. تسجيل 4706 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 10 ساعات
1

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة تسجيل 4706 حالة جديدة مؤكدة بـ”كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، ارتفعت الى 316260 إصابة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القنيطرة: الجمارك تحجز أزيد من 5ر1 طنا من مخدر الكيف والتبغ

القنيطرة: الجمارك تحجز أزيد من 5ر1 طنا من مخدر…

منذ 5 ساعات
Photo of بوشارب : الوزارة ملتزمة بالتحول الرقمي في المجال الترابي والرقمنة

بوشارب : الوزارة ملتزمة بالتحول الرقمي في المجال الترابي…

منذ 5 ساعات
Photo of “شبكة ” ترفض حملات التشكيك والتخويف من لقاح كورونا

“شبكة ” ترفض حملات التشكيك والتخويف من لقاح كورونا

منذ 6 ساعات
Photo of تفويت 40 منزلا لأسر الجنود المغاربة المحتجزين من طرف البوليساريو

تفويت 40 منزلا لأسر الجنود المغاربة المحتجزين من طرف…

منذ 6 ساعات
Photo of وفيات كورونا تتجاوز الربع مليون في الولايات المتحدة

وفيات كورونا تتجاوز الربع مليون في الولايات المتحدة

منذ 6 ساعات
Photo of إيطاليا: وصول 93 مهاجرا مصابا بكورونا

إيطاليا: وصول 93 مهاجرا مصابا بكورونا

منذ 7 ساعات
Photo of تنسيقية تطالب بإعادة الأطفال المغاربة العالقين في المخيمات بسورية

تنسيقية تطالب بإعادة الأطفال المغاربة العالقين في المخيمات بسورية

منذ 7 ساعات
Photo of معهد “باستور”: سنواصل العمل على تطوير لقاحاتنا الثلاثة ضد كورونا

معهد “باستور”: سنواصل العمل على تطوير لقاحاتنا الثلاثة ضد…

منذ 7 ساعات
Photo of عمالة تزنيت تفرض ورقة التنقل لولوج ترابها

عمالة تزنيت تفرض ورقة التنقل لولوج ترابها

منذ 7 ساعات
Photo of الصحراء المغربية.. سويسرا تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة

الصحراء المغربية.. سويسرا تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة

منذ 8 ساعات

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق