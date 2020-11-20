قائد فصيل عسكري ب”البوليساريو” يسلم نفسه لعناصر القوات المسلحة الملكية

هبة بريس

افاد مصدر مطلع لهبة بريس، أن عنصر عسكري كان يشغل رتبة قائد فصيل بمليشيات “البوليساريو” سلنفسه صباح يومه الجمعة لعناصر القوات المسلحه الملكية بمنطقة “ام دريكة”.

العنصر العسكري الذي كان شغل رتبة قائد فصيل يضم 35 عسكريا كان ضمن العناصر المتمركزة الناحية العسكرية الثالثة، تمكن من إجتياز الجدار الرملي وسلم نفسه للقوات المسلحة الملكية.

وأضاف ذات المصدر، القيادي العسكري الذي يدعى “بابا البشير” سلم نفسه للقطاع العسكري “أم دريكة” مصحوبا بسيارة رباعية الدفع من نوع “تويوتا لاند كرويزر” وقطعة سلاح من نوع كلاشينكوف وخزان السلاح الذي يضم 30 رصاصة حية.

استسلام القائد العسكري لعناصر القوات المسلحة الملكية وتسلله للدخول الى وطنه يأتي في الوقت الذي راجع فيه عدد من الانفصاليين مواقفهم وعادوا الى رشدهم ووجدوا وطنهم فاتحا ذراعيه تحت شعار “الوطن غفور رحيم”.

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