سطات.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة

*صورة تعبيرية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم فيما أصيب أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة أربعة منهم حالاتهم حرجة في انقلاب سيارة بجماعة اكدانة دائرة سطات صباح اليوم الجمعة.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن سائق سيارة من نوع كونكو فقد السيطرة عليها بإحدى المنعرجات بالطريق الرابطة بين منطقة السدرة وجماعة أولاد عبو، مما أدى إلى انقلابها مخلفة خسائر فادحة في الأرواح.

الحادث المروع، استنفرت له عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، للاشراف على نقل القتلى والجرحى صوب مستشفى الحسن الثاني بسطات.

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