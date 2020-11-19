الملك عبد الله الثاني يتصل بالملك معلناً فتح قنصلية بالعيون

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

أفاد بلاغ للديوان الملكي، أن الملك عبد لله الثاني عبر لمخمد السادس عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية. وستقوم وزارتا الخارجية في البلدين بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك.

وحسب بلاغ للديوان الملكي فالمكالمة الهاتفية تأتي في إطار ما يجمع العاهلين الكريمين من وشائج موصولة ومودة صادقة، وتجسيدا لنهج التشاور المستمر والتنسيق الدائم بينهما، وترسيخا لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل بين المملكتين الشقيقتين.

وخلال هذا الاتصال، أشاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بالقرارات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية.

وقد عبر الملك محمد السادس، لأخيه الملك عبد الله الثاني، عن تقديره وامتنانه لهذا القرار الهام الذي يندرج في إطار المواقف المؤيدة التي ما فتئت المملكة الأردنية الهاشمية تعبر عنها بشأن قضية وحدة المغرب الترابية، كما هنأ الملك محمد السادس على نجاح هذه العملية وإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

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‫2 تعليقات

  1. هههه ! الحمد لله ، ألان حصحص الحق. الضربة القاضية….

  2. الله اكبر المغرب والأردن اخوة عاش الملك محمد السادس نصره الله وحفظه ومتعه بموفور الصحة والهناء وعاش الملك عبدالله العاهل الاردني حفظه الله ورعاه….والصحراء مغربية

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