صباح حزين بطنجة.. طبيبة تُلقي بنفسها من أعلى عمارة سكنية

منذ 3 ساعات
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اس. بويعقوبي- هبة بريس

استيقظت ساكنة مدينة طنجة ، صباح اليوم الخميس 19 نونبر ،
على وقع حادث انتحار مروعة راحت ضحيتها سيدة في عقدها الرابع، بعدما عمدت الى رمي نفسها من عمارة سكنية بمجمع “عايدة فيلاج”.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فان الهالكة كانت تشتغل قيد حياتها “طبيبة” ، حيث أقدمت على انهاء حياتها بطريقة مأساوية بسبب اضطرابات نفسية.

واستنفر الحادث ، المصالح الامنية بمدينة طنجة ، التي باشرت تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الهالكة لمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار

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‫2 تعليقات

  1. الماسف هو أن تكون في مستوى تقافي ومهنة مشرفة والخاتمة انتحار والأقلام تكتب أسباب اضطرابات نفسية هنا توضع نقط استفهام والجواب غير مقنع ومجهول رحم الله الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون

  2. في نفس الوقت انتحرت الطبيبة
    وانتحر قنصل فرنسا في طنجة
    كيف …؟؟؟

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