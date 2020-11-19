صباح حزين بطنجة.. طبيبة تُلقي بنفسها من أعلى عمارة سكنية

اس. بويعقوبي- هبة بريس

استيقظت ساكنة مدينة طنجة ، صباح اليوم الخميس 19 نونبر ،

على وقع حادث انتحار مروعة راحت ضحيتها سيدة في عقدها الرابع، بعدما عمدت الى رمي نفسها من عمارة سكنية بمجمع “عايدة فيلاج”.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فان الهالكة كانت تشتغل قيد حياتها “طبيبة” ، حيث أقدمت على انهاء حياتها بطريقة مأساوية بسبب اضطرابات نفسية.

واستنفر الحادث ، المصالح الامنية بمدينة طنجة ، التي باشرت تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الهالكة لمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار

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