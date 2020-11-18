الإعلامية ”بن قنة“ تُكفر عن ذنبها عبر تهنئة الشعب المغربي بعيد إستقلاله

هبة بريس ـ الرباط

كفرت الإعلامية الجزائية بقناة الجزيرة الفضائية، خديجة بن قنة، عن ذنبها السابق الذي ارتكبته في حق المملكة المغربية والمغاربة، بعدما انتقدت قبل أيام قيام دولة الإمارات العربية المتخدة بتفح قنصلية لها بمدينة العيون بالصحراء المغربية.

خديجة بن قنة، نشرت يومه الأربعاء 18 نونبر 2020، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تدوينة هنأت من خلالها الشعب المغربي بعيد إستقلاله، وهو الأمر الذي اعتبره البعض تكفيراً عن ذنبها تجاه الشعب المغربي الذي عبر عن غضبه من موقف خديجة بن قنة تجاه المملكة المغربية

وكتبت خديجة بن قنة قائلاً :”كُلُّ عام والشَّعب المغربيُّ الشقيق بخير بمناسبة عيد الاستقلال الذي يوافق هذا اليوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو تاريخ يصادف الاحتفال بعودة الملك المغربيِّ محمد الخامس من المنفى وإعلانه فورًا عن استقلال مملكته الكاملة في عام 1956..“.

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