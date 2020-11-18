ياهذا.. قواتنا المسلحة ليست حفنة مرتزقة حتى تتستر عن الاعلان عن شهدائها

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ردا على الافتراءات المغرضة التي تهدف النيل من عزيمة قواتنا المسلحة الملكية المغربية المرابطة بالصحراء المغربية دفاعا عن الشرعية وضمانا للعبور الآمن عبر المعبر الحدودي الكركارات، وفي سياق التحرك العسكري لقواتنا المنسجم مع المواثيق الدولية في إطار تحرك سلمي متزن أسفر عن تحرير هذا المعبر من قبضة شردمة خارجة عن مضامين القانون الدولي، وانسجاما مع الخطة المحكمة التي أعطى الملك محمد السادس حفظه الله انطلاقتها لوضع حد للاستفزازات دون تسجيل أية حصيلة في الأرواح والعتاد، في إطار هذا التحرك خرج العديد من المغردين خارج السرب لترويج بعض المغالطات على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن هناك خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف جيشنا الباسل، وهي المغالطات التي ردت عليها القوات المسلحة الملكية المغربية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك بتدوينة كافية شافية للرد عن هؤلاء المتربصين بأمن البلاد والعباد قائلة: ” القوات المسلحة الملكية المغربية ليست جيشا من المرتزقة حتى تتحاشى أن تعلن عن نيل أحد أبطالها شرف الشهادة في سبيل الوطن”.

وتابعت بالقول: “كل شخص ينقل خبر وفاة جندي من جنودنا على انه موت في معارك وهمية هو خائن للوطن و عميل للأعداء..سنقوم بحظر كل شخص ينشر اخبار قادمة من أعداء الوطن او يتساءل عنها بالخاص”.

وطالبت قواتنا الباسلة من النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، قائلة: ” نطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في المعلومات الصادرة عن صفحات مشبوهة تضر بمصلحة الوطن و متابعة كل شخص يقوم بإعادة نشرها”.

وأكدت ذات الصفحة على أن : “الاستشهاد في سبيل الوطن ليس عارا و هناك وسائل الإعلام الوطنية ذات المصداقية و على رأسها وكالة الأنباء الرسمية للتأكد من ذلك”.

وختمت تدوينتها قائلة: ” إذا كان الاعلام الرسمي ضعيفا في التواصل، فواجبك كمواطن ان تتعرض لهذا النقص بحس عال من الوطنية و تحارب ذلك و لو بالابتعاد عن قرائته. يحز في النفس ان أكثر متتبعي الصفحات المعادية هم من المغاربة، فسكان تندوف ليس لهم حتى ربط بالإنترنت حتى يتعرفوا على ما يقع و على اكاذيب قيادتهم”.

ويشار أن القرار الحكيم الذي اتخذه المغرب في مواجهة هذه الحفنة التي تعمل على زعزعة الاستقرار الإقليمي، قد تفاعل معه العديد من المتتبعين بالقول : “كيف لهذه الشردمة الممزقة أن تسمح لنفسها التطاول على جيش نظامي منظم يعتبر من أعظم الجيوش بالمنطقة، في إشارة لرجالات الجيش المغربي الذين أبانوا في أكثر من محطات عن حنكتهم وشهامتهم في الدفاع عن الحق والمظلومين..

إنها مشاهد “لِزُوَيْمِرات” من شردمة البوليساريو التي تشكو العراء والحفاء والجوع…والتي لم يستطع أولو نعمتها أن يمكنوها ولو بأخذية وأزياء عسكرية تقيهم الحر والقر، قبل أن يفكروا من النيل من استقرار بلد يقوده ملك شاب.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10