بسمة بوسيل لتامر حسنى: فعلا اتهورت بس عشان بحبك
هبة بريس: القسم الفني
ردت المصممة المغربية بسمة بوسيل على رسالة زوجها الفنان المصري تامر حسني بتدوينة نشرتها عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي في موقع انستقرام.
و كتبت خريجة ستار اكاديمي:” اتهورت فعلا، بس عشان بحبك” ، كرد على كلام الفنان تامر حسني، لما قال : ” متهورة بس بحبك”.
و يشار أن بسمة بوسيل سبق ان أعلنت خبر انفصالها عن الفنان تامر حسني عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور و الفيديوهات، الامر الذي خلق ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
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3 تعليقات
اتفقو فيما بينهم .لربح المال من السيوشال ميديا
أخبار السوق، إفلاس إعلامي بكل المقاييس
والناس تيموتوا في البحر
وهدي تهورت عشان بحبك
وتمشي ….هي وهو والجريدة والمخزن