بسمة بوسيل لتامر حسنى: فعلا اتهورت بس عشان بحبك

هبة بريس: القسم الفني

ردت المصممة المغربية بسمة بوسيل على رسالة زوجها الفنان المصري تامر حسني بتدوينة نشرتها عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي في موقع انستقرام.

و كتبت خريجة ستار اكاديمي:” اتهورت فعلا، بس عشان بحبك” ، كرد على كلام الفنان تامر حسني، لما قال : ” متهورة بس بحبك”.

و يشار أن بسمة بوسيل سبق ان أعلنت خبر انفصالها عن الفنان تامر حسني عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور و الفيديوهات، الامر الذي خلق ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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