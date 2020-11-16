بسمة بوسيل لتامر حسنى: فعلا اتهورت بس عشان بحبك

منذ 3 ساعات
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هبة بريس: القسم الفني

ردت المصممة المغربية بسمة بوسيل على رسالة زوجها الفنان المصري تامر حسني بتدوينة نشرتها عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي في موقع انستقرام.

و كتبت خريجة ستار اكاديمي:” اتهورت فعلا، بس عشان بحبك” ، كرد على كلام الفنان تامر حسني، لما قال : ” متهورة بس بحبك”.

و يشار أن بسمة بوسيل سبق ان أعلنت خبر انفصالها عن الفنان تامر حسني عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور و الفيديوهات، الامر الذي خلق ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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‫3 تعليقات

  1. اتفقو فيما بينهم .لربح المال من السيوشال ميديا

  2. أخبار السوق، إفلاس إعلامي بكل المقاييس

  3. والناس تيموتوا في البحر
    وهدي تهورت عشان بحبك
    وتمشي ….هي وهو والجريدة والمخزن

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