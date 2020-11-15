الكركرات…ربيع القاطي يعلق : “قدمنا آبائنا فداء لهذا الوطن و نحن مستعدون كذلك”

نجلاء مزيان: هبة بريس

علق النجم المغربي ربيع القاطي على قضية الكركرات عبر نشره مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا:”الامور بخواتمها، المعبر الحدودي للمملكة المغربية الكركرات بالصحراء المغربية آمن و الحمد لله”.

و تابع :”تحية عسكرية من أبناء الشهداء لأفراد القوات المسلحة الملكية، للدرك الحربي، للدرك الملكي، للقوات المساعدة للامن الوطني بكل فروعه، و تحية تقدير و إجلال للقائد الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

و واصل :”تحية خالصة من اعماق قلبي يا حماة الديار يا أمان هذا الوطن، نحن معكم ندعمكم في السراء والضراء نقف وقفة رجل واحد في وجه كل الأعداء الذين يكيدون كيدا لمملكتنا العزيزة”.

و أضاف :”و اذا عادوا سوف نعود من جديد قدمنا آبائنا فداء لهذا الوطن و نحن أيضا مستعدون كذلك، و إن عدتم عدنا و انتهى الكلام”.

و يشار إلى أن والد الفنان ربيع القاطي كان مقاتلا في القوات المسلحة الملكية، حيث استشهد في الصحراء المغربية عند سقوط طائرته.

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