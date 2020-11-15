ولد سلمي للبوليساريو : “جنت على نفسها براقش “

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

حذر مصطفى ولد سلمى، جبهة البوليساريو من الخطأ مجددا فى التقدير ومواصلة الهجمات على الجيش المغربي المرابط على الحزام الأمني المعروف شعبيا “أسنتور” .

وقال المسؤول السابق بالجبهة في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “الفايسبوك” تحت عنوان “جنت على نفسها براقش”، أن المغرب تحمل الخسارة لمدة ثلاث أسابيع لكسب مشروعية التدخل لضم منطقة الكركرات خلف الحزام.

ولد سلمى نصح البوليساريو بأن “تسلم بالواقع الجديد”، مضيفا أنه “لن يفيدها الشحن العاطفي للصحراويين، و أن ضربات هنا و هناك، ستضرها أكثر ما ضرها قطع طريق الكركرات”.

ويرى الاخير ان ” محاولة قصف نقاط في الحزام الدفاعي المغربي، لأن ذلك سيعطي المغرب مشروعية القيام بخطوة مشابهة و”يستكمل الحزام الدفاعي في قطاع بير لحلو ليصل الى الحدود الجزائرية الموريتانية، و تبقى البوليساريو محصورة داخل التراب الجزائري”

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تعليق واحد

  1. أقول لمصطفى بن سلمى إن الرجال تكنّ بأسماء أبائهم

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