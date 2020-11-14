محلل سياسي أمريكي : سلوك البوليساريو يثير قلق واشنطن لأن الإرهاب يستشري في الفوضى

منذ 5 ساعات
1

*الصورة من الأرشيف *

اعتبر المحلل السياسي الأمريكي، كالفين دارك، أن “البوليساريو” يتغذى على الصراعات والتهديدات وعدم الاستقرار، وبدون ذلك فإنه ينتفي سبب وجوده، مسجلا أن هذا النوع من الاضطرابات “مثير للقلق” بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على اعتبار أن “الإرهابيين الذين يهددون بلادنا وحلفاءنا يستشرون في الفوضى”.

وقال المحلل السياسي، الخبير في شؤون المغرب وقضايا المغرب العربي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأعمال المزعزعة للإستقرار التي تقوم بها الميليشيات الانفصالية، والتي وضعت حدا لها بشكل حازم القوات المسلحة الملكية، ليست سوى وسيلة “لإثارة الإنتباه بالخوف والتهديدات” .

وأضاف المتخصص في القضايا الدولية أنه “ينبغي على منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحميل الجزائر مسؤولية الدور الرئيسي الذي لعبته منذ بداية هذا النزاع”.

1 -ما فتئ الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن يدعوان إلى عدم عرقلة التنقل المدني والتجاري الممنتظم في المنطقة العازلة بالكركرات. كيف تفسرون الموقف الشاذ “للبوليساريو” الذي يسعى لتغيير الوضع القائم ؟ ولماذا هذا التصعيد الآن؟
إن “البوليساريو” تتحدى الدعوات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأنها تسعى إلى إثارة الانتباه، من خلال الخوف والتهديدات. وهذا التصعيد يضر بالتدفق التجاري، الضرورري للغاية، بين الأقاليم الجنوبية وموريتانيا ودول أخرى في إفريقيا جنوب الصحراء. فقد يبدو أن تصعيد “البوليساريو” يأخذ شكلا جديدا، لكن الأمر يتعلق بنفس التعنت المعهود الذي شهدناه منذ عقود. ف”البوليساريو” يتغذى على الصراعات والتهديدات وعدم الاستقرار، فبدونه، ينتفي سبب وجوده. ولذلك فالجماعة الانفصالية تسعى الى جذب انتباه المجتمع الدولي إلى الصحراء من خلال التصعيد والتهديدات، وليس باقتراح حل سلمي ودائم وعملي للصحراويين الذين يحتجزهم كرهائن .

2- جدد مجلس الأمن في قراره الأخير دعوته إلى استئناف الحوار السياسي مع الجزائر، كطرف رئيسي لحل هذا النزاع . كيف تنظرون إلى دور الجزائر مع العلم أن الأمم المتحدة تؤكد أيضا على الواقعية وروح التوافق؟
من الواضح تماما أن الجزائر ليست طرفا متفرجا بريئا في هذا النزاع المستمر منذ عقود، بل هي تقع في صلب هذا النزاع. وبدون الجزائر، لن تكون “البوليساريو” حركة قادرة على البقاء، ولن يكون هناك نزاع. يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن تحمل الجزائر مسؤوليتها في ما يخص الدور الرئيسي الذي لعبته منذ البداية، وكذا الدور الإيجابي الذي يمكن أن تضطلع به في حل هذا النزاع، إن هي أرادت ذلك.

3- الولايات المتحدة الأمريكية تحذر باستمرار من الدور الذي تلعبه جماعات إرهابية عابرة للحدود ، مثل “القاعدة” و”داعش” ، في الأزمة الأمنية بمنطقة الساحل. إلى أي مدى تؤدي تحركات “البوليساريو” إلى الرفع من حدة هذا التهديد؟
إن الاضطرابات الناجمة عن التصعيد الذي أقدمت عليه “البوليساريو “تثير قلقا” بالغا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على اعتبار أن “الإرهابيين الذين يهددون بلادنا وحلفاءنا يستشرون في الفوضى”. كما أن النزاع يشكل تهديدا للأمن كون “البوليساريو” ليست طرفا ذا مصداقية لتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عندما تصبح الكركرات مركزا متقدما للجزائر العاصمة في حرب معلنة ضد المغرب

عندما تصبح الكركرات مركزا متقدما للجزائر العاصمة في حرب…

منذ يومين
Photo of جونسون يصف ترامب بالرئيس السابق

جونسون يصف ترامب بالرئيس السابق

منذ 3 أيام
Photo of أكادير : إنتخابات مجلس جامعة إبن زهر برائحة حزبية

أكادير : إنتخابات مجلس جامعة إبن زهر برائحة حزبية

منذ 3 أيام
Photo of الحكومة تصادق على مشروع قانون تنظيم الجماعات المحلية

الحكومة تصادق على مشروع قانون تنظيم الجماعات المحلية

منذ أسبوع واحد
Photo of حفل تدشين حاضنة المقاولات”مقاول لاب”بحضور وزير الشغل وسفير بلجيكا

حفل تدشين حاضنة المقاولات”مقاول لاب”بحضور وزير الشغل وسفير بلجيكا

منذ أسبوعين
Photo of داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا دون عرض أدلة

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا دون عرض أدلة

منذ أسبوعين
Photo of المدافع الكونغولي يانيك ليتومبو بانغالا يوقع لفريق الجيش الملكي

المدافع الكونغولي يانيك ليتومبو بانغالا يوقع لفريق الجيش الملكي

منذ أسبوعين
Photo of أمن طنجة يجهض عملية للهجرة السرية ويوقف 4 أشخاص

أمن طنجة يجهض عملية للهجرة السرية ويوقف 4 أشخاص

منذ أسبوعين
Photo of سفير أمريكا بالرباط يشكر بوريطة على جهود الوساطة في الملف الليبي

سفير أمريكا بالرباط يشكر بوريطة على جهود الوساطة في…

منذ 3 أسابيع
Photo of أزيد من 4000 عامل زراعي و 200 ضيعة فلاحية تستفيد من حملة تحسيسية ضد كورونا

أزيد من 4000 عامل زراعي و 200 ضيعة فلاحية…

منذ 3 أسابيع

تعليق واحد

  1. البوليزاريو ماهي الا جماعة ارهابية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق