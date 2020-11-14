تعزية في وفاة الحاج بن أحمد بجحيح زوج الأستاذة حكيمة الشاكي

هبة بريس

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ). صدق الله العظيم.

ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّينا خبر وفاة زوج خالة المدير العام لجرية هبة بريس، السيد امحمد لكبير.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم إدارة و طاقم الجريدة بأصدق التعازي الحارة و المواساة القلبية لزوجة الراحل وأبنائه وكافة أفراد عائلته، داعين المولى عز و جل أن يلهمهم الصبر و السلوان، و أن يسكن الفقيد فسيح جناته مع النبيئين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا، و إنا لله و إنا إليه راجعون.

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