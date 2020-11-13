روسيا تدعو “البوليساريو” الى الإلتزام ببنود وقف اطلاق النار ب “الكركرات”

هبة بريس ـ الرباط

أعربت وزارة الشؤون الخارجية الروسية عن موقفها الرسمي بشأن التطورات الاخيرة التي تشهدها منطقة الگركرات، وذلك في بلاغ رسمي لها اليوم 13 نونبر الجاري

وأفادت الدبلوماسية الروسية بأنها لاحظت التوتر المتزايد في منطقة الكركرات، سببه عرقلة المتظاهرون التابعون لمليشيات البوليساريو لحركة المرور التجارية والمدنية، عبر نقطة العبور الكركرات خلال الأيام القليلة الماضية.

وحثت الخارجية الروسية حسب (بلاغ) لها، الطرفين المغرب وجبهة البوليساريو، على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة والامتثال الصارم لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما أشار (البلاغ)، الى أن “نهج روسيا المبدئي الثابت تجاه النزاع في الصحراء هو السلام العادل والدائم الذي يمكن تحقيقه حصريا بالوسائل السياسية القائمة على القانون الدولي، وقبل كل شيء قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في إطار الإجراءات التي تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه”.

ودعت الخارجية الروسية إلى استئناف المحادثات المباشرة بين المغرب والبوليساريو في أقرب وقت ممكن ومضاعفة الجهود لتعزيز التسوية ولا سيما تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لهذا الغرض ولضمان سلامة عناصر بعثة المينورسو ودعم عملية فعالة.

وختمت بلاغها بالتأكيد على أنها “ستواصل استخدام اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية للترويج لحل مقبول من الطرفين لهذه المشكلة المتكررة”.

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