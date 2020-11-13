الجيش المغربي يرد بقوة في منطقة المحبس عبر الدبابات ويطرد عصابات البوليساريو

منذ 6 ساعات
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*صورة تعبيرية

هبة بريس- الرباط

ردت القوات المسلحة الملكية بشكل حازم على عصابات البوليساريو التي حاولت مهاجمة خط الدفاع المغربي في ق اع المحبس بحسب مصادر متطابقة.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة الملكية اعلنت في وسقت سابق من ليلة الجمعة أنها أقامت طوقًا أمنيًا لتأمين تدفق البضائع والأشخاص عبر محور الكركرات.

قرار الجيس المغربي و تحركه السلمي لتأمين حركة السير بالمعبر الحدودي تحول لحديث الساعة صبيحة اليوم الجمعة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قوبلت هاته الخطوة الحميدة بإشادة كبيرة من طرف كل المغاربة.

و ثمن المغاربة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خطوة القوات المسلحة الملكية المغربية السيادية و الضرورية لوقف مظاهر الفوضى و التخريب التي قامت بها مؤخرا عناصر من شرذمة البوليساريو

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‫2 تعليقات

  1. يجب استرجاع المنطة العازلة التي تسبب كل هاده المصاءب وسينكشف لعب وجوه السوداء خلف سطار

  2. هنيئا للجيش المغربي الباسل المغوار بما قام به..بل اتمنى ان يطحن هؤلاء الخونة وقطاع الطرق الذين يتقووا بجار السوء والشؤم..لتخريب ما يبنيه المغاربة..انهم يلهتون وراء السراب..فالصحراء صحراؤنا والمغرب من طنجة الى الكويرة مغربنا ونحن وراء سيدي محمد حفظه الله مجندون..للخونة..

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