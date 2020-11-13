الجيش المغربي يرد بقوة في منطقة المحبس عبر الدبابات ويطرد عصابات البوليساريو

*صورة تعبيرية

هبة بريس- الرباط

ردت القوات المسلحة الملكية بشكل حازم على عصابات البوليساريو التي حاولت مهاجمة خط الدفاع المغربي في ق اع المحبس بحسب مصادر متطابقة.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة الملكية اعلنت في وسقت سابق من ليلة الجمعة أنها أقامت طوقًا أمنيًا لتأمين تدفق البضائع والأشخاص عبر محور الكركرات.

قرار الجيس المغربي و تحركه السلمي لتأمين حركة السير بالمعبر الحدودي تحول لحديث الساعة صبيحة اليوم الجمعة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قوبلت هاته الخطوة الحميدة بإشادة كبيرة من طرف كل المغاربة.

و ثمن المغاربة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خطوة القوات المسلحة الملكية المغربية السيادية و الضرورية لوقف مظاهر الفوضى و التخريب التي قامت بها مؤخرا عناصر من شرذمة البوليساريو

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