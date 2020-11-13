القوات المسلحة الملكية: لن نلجأ لاستخدام السلاح بالكركرات إلا للدفاع عن النفس

منذ 12 ساعة
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صورة من الأرشيف

هبة بريس – الرباط

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أنه وعلى إثر عرقلة الميليشيات المسلحة ل”البوليساريو” للمحور الطرقي الرابط بين المغرب وموريتانيا، قامت القوات المسلحة الملكية، ليلة الخميس- الجمعة، بوضع حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات.

وذكرت القيادة في بلاغ لها، أنه في أعقاب قطع نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو لمحور الطريق الذي يعبر المنطقة العازلة في الكركارات الذي يربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية ، وعرقلة المرور ، فقد أقدمت القوات المسلحة الملكية على إقامة طوق أمني من أجل تأمين تدفق البضائع والأفراد عبر هذا المحور.

وأكدت القوات المسلحة الملكية، أن هذه العملية التي ليست لها نوايا عدوانية، تتم وفق قواعد التزام واضحة، و تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي.

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‫2 تعليقات

  1. العزة و النصر لقواتنا المسلحة الملكية .

  2. لا تساهل أبدا مع الشرذمة من المرتزقة و قطاع الطرق،لقد طغوا و عاثوا فسادا في تلك البقعة الطيبة. يجب الضرب بكل قوة و حزم.

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