مطالب بتحيين المرسوم القاضي بمنح اعتراف الدولة بالجامعة الدولية بالرباط

هبة بريس ـ الرباط

وجهت النائبة البرلمانية السعدية بنسهلي عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة حول تحيين المرسوم القاضي بمنح اعتراف الدولة بالجامعة الدولية بالرباط

وأكدت عضوة الفريق الإشتراكي على أن ” الجامعات الخاصة المتعددة التخصصات والمتعاقدة مع الدولة تمثل شريكا أساسيا للتعلم العمومي في القيام بهام التكوين والتأطير وتخرج الكفاءات العلمية في تخصصات معرفية وعلمية متعددة، وإذا كان المرسوم 2.15.183 صادر في 7 شوال 1437 (24 يوليوز 2015) قد حدد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية الشراكة مع الدولة في مجال التطوير والتكوين والبحث العلمي، مما ساهم في اقبال متزايد للطلبة على هذه الجامعات وتمكينها من شهادات معترف بها ومعادلة للشهادات الوطنية في التعليم العالي العام، فإن هذا الاقبال تعزز بالمرسوم 2.16.244 الصادر في 17 شوال 1437 (22 يوليوز 2016)، والذي يقضي بمنح اعتراف الدولة بالجامعة الدولية بالرباط ” .

وأضافت بنسهلي ” غير أن مواكبة وزارتكم وسهرها على تنفيذ المقتضيات الواردة في هذا المرسوم، وتحديدا تحيين الجداول المرفقة له في حالة اعتماد الجامعة السالفة الذكر للمسالك الجديدة بما يضمن الاعتراف والمعادلة للشهادات والديبلومات المحصل عليها ” .

وفي السياق ذاته سجلت النائبة البرلمانية ” تأخر مسطرة تنفيذ هذا المرسوم، مما يؤثر سلبا على تمكين الطالبات والطلبة من الحصول على الشهادات والديبلومات المعادلة في وقتها، التي تخول لهم المشاركة في اجتياز المباريات التي تنظمها الوظيفة والمؤسسات العمومية إعمالا لمبدأ تكافئ الفرص بين الجميع. علما أن هناك العديد من المترشحات والمترشحين تم اقصاؤهم من سجل الترشيح بسبب تعطيل مسطرة التحيين من طرف السلطات الحكومية المعنية ” .

وطالبت النائبة البرلمانية السعدية بنسهلي من الوزير سعيد أمزازي توضيح الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستخذونها من أجل

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