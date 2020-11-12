الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية:”لسنا طرفا في نزاع الكركرات”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

في أول تعليق رسمي على التطورات الاخيرة بمعبر الكركرات، أكدت الحكومة الموريتانية على أنها ليست طرفا في الأزمة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد سالم، أمس الاربعاء “ان هذه المنطقة منزوعة السلاح, وتابعة للامم المتحدة, و متعلقة بنزاع قديم نحن ولله الحمد لسنا طرفا فيه”.

واضاف بالقول“نحن معنيون طبعا كجيران للاطراف ودبلوماسيا من اجل حل المشكلة باسرع وقت وباقل كلفة للمنطقة”.

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تعليق واحد

  1. انتم والجزائر سبب مشاكل المغرب كل شيء واضح وانتم من يسمح للمرتزقة بالنقل في بلدكم حرية الشمس ماضرك بغربال

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