الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية:”لسنا طرفا في نزاع الكركرات”

هبة بريس – الرباط

في أول تعليق رسمي على التطورات الاخيرة بمعبر الكركرات، أكدت الحكومة الموريتانية على أنها ليست طرفا في الأزمة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد سالم، أمس الاربعاء “ان هذه المنطقة منزوعة السلاح, وتابعة للامم المتحدة, و متعلقة بنزاع قديم نحن ولله الحمد لسنا طرفا فيه”.

واضاف بالقول“نحن معنيون طبعا كجيران للاطراف ودبلوماسيا من اجل حل المشكلة باسرع وقت وباقل كلفة للمنطقة”.

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