طنجة.. طلبة “ENSA” يرفضون بناء مدارس جديدة في سيدي افني ومكناس (فيديو)
اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس
إحتشد أمس الأربعاء 11 نونبر ، طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية “ENSA” ، بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، في وقفة احتجاجية رفضا لإحداث مدارس وطنية جديدة، بسبب عدم توفرها على الشروط والضوابط الأساسية للتكوين الهندسي.
وانتقد الطلبة في وقفتهم، قرار الوزارة الوصية بخصوص معبرين عن رفضهم التام والقاطع للإنشاء العشوائي وغير المدروس لأي مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية جديدة، وكذا استنكارها لقرارات الوزارة الوصية بخصوص التزايد المهول وغير المقبول في أعداد الطلبة المقبولين الجدد، مُطالبة بعودة اعتماد الإختبار الكتابي للولوج.
ويخوض الطلبة أيام 11 و12 و13 نونبر الجاري، إضرابا وطنيا كان قد أعلنت عليه تنسيقيتهم سلفا، من أجل استجابة الإدارة لمطالبهم، من بينها عدم توفر المدارس المفتوحة حديثا على الشروط والضوابط الأساسية للتكوين الهندسي.
3 تعليقات
ناس الشمال عنصريين
درست هناك، ولم يكن الشماليين فقط انت العنصري،
كلامي موجه الى يونس.
من جميع انحاء المغرب يدرسون في طنجة
اغبياء تريدون الاحتكار،لتكون لكم فرص كبيرة من اجل العمل. لمكناس و اهل مكناس الحق في مدرسة للمهندسين ،و كدالك افني ، و ميدلت ،و امازيغي،و عربي ،للكل الحق في فرصة التعلم ،و الكفاءة هي المعيار. ننتصر من المهندسين انشاء مقاولات مستقبلا ،لا ان يمنعوا مغاربة من الدخول للهندسة، و اتمني كليات الطب ان تنتشر بالاقاليم لمحاربة الاحتكار.فالعلم تروى اغني من البترول