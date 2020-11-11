840 إصابة جديدة .. الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

منذ 15 ساعة
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*صورة تعبيرية

هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء في الجزائر في مارس الماضي.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 64286 إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

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تعليق واحد

  1. كل المعلومات التي تنشرها الحكومة الجزائرية خالية من الصحة. فالوباء يستشري بشكل كبير بين أوساط الشعب منذ بدايته. و لكنها تحجب الحقيقية للتلويح بأنها حكومة فعالة تحتوي الوباء مخافة السخط الاجتماعي. لا يعقل أن نجد في تونس مثلا و عدد سكانها لا يتجاوز 10 ملايين و نظامها الصحي احسن حالا من الجزاءر نجد بها عدد الحالات يوميا تتجاوز الألف في حين تعلن الجزاءر عن بضع عشرات الحالات. اللعبة واضحة.

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