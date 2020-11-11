840 إصابة جديدة .. الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

*صورة تعبيرية

هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء في الجزائر في مارس الماضي.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 64286 إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

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