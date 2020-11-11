برلمانيون يطالبون الحكومة بتخصيص دعم للشباب المتزوجين حديثا لاقتناء شقق سكنية

*صورة تعبيرية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

طالب عدد من النواب البرلمانيين من الحكومة تخصيص دعم مالي من خلال تعديل مشروع قانون المالية الجديد لفائدة الشباب المتزوجين حديثا لإعانتهم على اقتناء شقق سكنية.

و في هذا الصدد، قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب مقترحا تعديليا بقانون المالية لسنة 2021 يتضمن نقطة فريدة من نوعها و هي دعم الحكومة للشباب المتزوج حديثا لاقتناء سكن.

و أوضح نواب فرق الأغلبية أن الهدف من هذا المقترح التعديلي الذي قدموه للحكومة هو دعم فئة الشباب بهدف الحصول على سكن و خاصة الشباب المتزوجين حديثا عبر تدخل الدولة في القروض السكنية شريطة أن لا تتجاوز سقفا ماليا محددا.

و نص مقترح الأغلبية على ضرورة تخصيص دعم مالي لتغطية فارق نسبة الفائدة بالنسبة للشباب المتزوجين حديثا ضمن الفئات المعنية بالمساهمة المهنية الموحدة بغرض اقتناء مسكن شرط أن لا يتجاوز ثمنه 150 مليون سنتيم، مع المطالبة بتخصيص نسبة فائدة رمزية لا تتجاوز في أقصى حالاتها 1.5 في المائة.

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